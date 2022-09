Dopo la sconfitta nel derby, Matteo Darmian si presenta ai microfoni di Sport Mediaset provando ad analizzare ciò che non è andato: “Quando si perde bisogna metterci la faccia, soprattutto dopo un derby del genere. Dobbiamo migliorare, c'è il tempo per farlo. Eravamo in vantaggio, poi non siamo riusciti a fare quanto fatto nella prima parte e ci siamo ritrovati sotto di due gol. Se concedi dei goal così ribaltare diventa difficile. Mettiamo in archivio questa sconfitta e capiamo dove abbiamo sbagliato per migliorare in futuro. Col Bayern sarà una partita importante, possiamo riscattarci”.

Giacomo Principato