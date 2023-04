Intervistato da Prime Video alla vigilia di Inter-Benfica, Matteo Darmian ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. "L'importante, al di là del rendimento personale che mi soddisfa, è che la squadra deve continuare a fare bene in Champions come fatto finora. Serve il giusto atteggiamento per portare a casa la qualificazione. Differenza di rendimento rispetto al campionato? Difficile da spiegare. In campionato facciamo fatica a sbloccare le partite e magari subiamo gol alla prima occasione concessa. Ma ora testa alla Champions, alla Serie A torneremo a pensare da giovedì".