Dopo la sosta per le Nazionali, torna la Serie A. L'Inter riparte dalla gara casalinga contro l'Empoli. Una gara che Matteo Darmian presenta così a Inter TV: "Abbiamo tanta voglia di ripartire, in casa in una partita non facile contro un'Empoli che ha bisogno di punti ma anche noi vogliamo fare bottino pieno e continuare il nostro percorso".

Che Empoli vi aspettate?

"È cambiato tanto, lo dimostrano i risultati. È una squadra rognosa chde non ti concede spazi, ha qualità e dovremo affrontare la partita nel migliore dei modi".

Sui tanti marcatori:

"Vogliamo attaccare con tanti uomini e il fatto che segniamo in tanti lo dimostra. Ma non è importante chi segna ma che ci sia qualcuno che la butti dentro per fare punti e portare a casa la vittoria".

