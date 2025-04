Matteo Darmian si presenta ai microfoni di DAZN per anticipare i temi di Bologna-Inter, sfida cruciale per i nerazzurri, a maggior ragione all'indomani della vittoria del Napoli che in questo momento si trova in testa alla classifica, appaiato proprio alla squadra di Simone Inzaghi: "Stiamo bene, vincere aiuta a vincere - la premessa del difensore nerazzurro -. Sappiamo che questa gara ci riserverà delle difficoltà, dovremo essere la migliore Inter per portare a casa la vittoria contro un Bologna che sta facendo bene".

Dalla tua parte ci sarà Ndoye.

"Un avversario importante, forte, che ha qualità. Dovremo lavorare bene di squadra: non sarà solo Ndoye da tenere d'occhio, ma tutto il Bologna".

