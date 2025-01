Matteo Darmian è il primo giocatore dell’Inter che commenta l’esito della gara col Bologna ai microfoni di DAZN: “Il contatto Thuram-Skorupski? Non è il momento di commentare queste cose, Pairetto ha preso la sua decisione e dobbiamo accettarla. Meglio parlare della partita”.

Cosa vi lascia questa partita?

“C’è un po’ di amarezza, volevamo portare a casa i tre punti davanti al nostro pubblico per proseguire nella nostra striscia di risultati importanti. È arrivato un pareggio, ora dobbiamo guardare avanti perché domenica ci sarà un’altra partita”.

La reazione dopo lo 0-1 c’è stata, ma cosa è mancato?

“Non so cosa sia mancato, analizzeremo come sempre la partita e guarderemo dove potevamo fare meglio e dove abbiamo fatto bene. Sapevamo che il Bologna fa una pressione molto alta e qualche palla di troppo l’abbiamo persa, ma dopo il gol preso abbiamo reagito. Poi sui gol subiti siamo stati sfortunati, ma dobbiamo già pensare alla prossima partita”.

L’Inter sin qui non ha mai completato una rimonta vincendo, come mai?

“Non lo so, non so dare spiegazioni in questo momento. Però magari possiamo gestire meglio dei momenti della gara. All’interno di un campionato penso che un pari come questo ci possa stare, andiamo avanti con la stessa voglia di lavorare se non di più”.

