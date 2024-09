Ai microfoni di SportPaper.it, Stephane Dalmat commenta la partita di venerdì sera tra Francia e Italia: “Ho visto una bella partita,soprattutto da parte dell’Italia che mi ha molto sorpreso perché all’inizio ero sicuro che la Francia fosse superiore anche se non ha giocato al suo livello al contrario dell’Italia, che è scesa bene in campo e dimostrato che si può vincere anche senza fuoriclasse. La Francia, con la rosa che ha, mi ha deluso, mentre gli Azzurri possono diventare presto una grande squadra".

Sulla prova dei giocatori dell'Inter.

"Alessandro Bastoni ha fatto una bella partita così come Davide Frattesi, che dimostra gara dopo gara di essere un grande giocatore e lo sarà anche nell’Inter. Federico Dimarco sempre straordinario mentre se Marcus Thuram fosse stato di un altra Nazionale sarebbe titolare ovunque ma nella Francia no, perché ci sono tanti giocatori bravi e Didier Deschamps fa le sue scelte e ad oggi l’attaccante dell’Inter non è considerato titolare”.

Come ha visto l’Inter di questo inizio campionato? Come giudica gli acquisti di Zielinski e Taremi?

“L’Inter anche se ha pareggiato la prima giornata contro il Genoa, ha poi cominciato bene la stagione e resta la favorita numero uno per lo Scudetto. L’arrivo di Zielinski e Taremi rende la rosa dei nerazzurri ancora più forte. Spero nel titolo e perché no, anche nella Champions League, vedremo”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!