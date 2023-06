Di tanto in tanto, dalla Spagna torna la voce: la squadra X vuole Lautaro Martinez. Spesso si parla del Barcellona, a volte del Real Madrid. E stavolta è proprio la volta dei Blancos: secondo Sport, il club di Florentino Perez avrebbe messo nel mirino l'argentino per colmare il vuoto lasciato da Benzema.

"Contatti continui tra Real e Inter per parlare di Lautaro - si legge -. Considerando Kane e Havertz non più opzioni credibili, sono rimaste pochi profili per l'attaccante, ma serve capire il prezzo. L'Inter dovrà prima risolvere le situazioni di Brozovic e Onana, poi si dedicherà a Lukaku. Il Real spera in un vertice dalla prossima settimana: Lautaro ha un contratto fino al 2026 e il suo valore di mercato è di circa 80 milioni di euro. E piace anche al Chelsea".

Difficile, se non impossibile, che i nerazzurri si privino di Lautaro dopo l'addio di Dzeko, i dubbi su Correa e quelli su Lukaku...

