Derby italiano sul mercato per Kevin Danso, difensore classe 1998 del Lens. Secondo quanto riportato da FootMercato, Inter e Napoli hanno messo nel mirino l'austriaco che ben sta figurando in Ligue 1 dopo un trascorso in Premier League. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, il club francese ha fissato il prezzo del suo cartellino intorno ai 20 milioni di euro.