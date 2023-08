C'è una nuova pretendente nella corsa a Folarin Balogun, attaccante dell'Arsenal reduce da una più che positiva annata in Ligue1. Per sostituire Loïs Openda, passato al RB Lipsia in questa sessione di mercato, il Lens avrebbe messo nel mirino proprio l'obiettivo dell'Inter. Lo riferisce dalla Francia TF1, pur specificando che la richiesta di circa 50 milioni di euro dei Gunners è considerata eccessiva dai francesi. La seconda scelta è Boulaye Dia, autore di 16 gol nella scorsa stagione con la Salernitana.

