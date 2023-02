I DUE GOL AL CAMP NOU - "Ora sono più maturo, più tranquillo dentro e fuori dal campo. Sono diventato papà e con mia figlia è cambiata anche la mia vita: la maturità che ho fuori dal campo provo a trasmetterla in campo".

LA SOSTITUZIONE TRA BOMBER - "Era il 31.10.2015. Arrivare a quel momento, al cambio tra me e te nel Racing, voleva dire un giorno bellissimo, non lo dimenticherò mai. Tu eri un esempio, ricordo quando mi parlasti la prima volta dicendomi di avere la testa".

LUKAKU E DZEKO - "A Romelu piace più restare tra i difensori avversari e io provo a cercare spazio tra le linee, mentre con Edin ci guardiamo tanto in campo e ci adeguiamo. Da loro imparo tanto".

LA CHAMPIONS E LA COPPA DEL MONDO - "Ora il mio sogno è alzare la Champions. Dopo aver vinto la Coppa del Mondo ti viene voglia di vincere ancora. Tutta quella rabbia perché non ho potuto dimostrare quello che volevo in Qatar, considerando il problema alla caviglia, lo sto dimostrando oggi e spero continui così".

LA FAMIGLIA IN CAMPO DOPO LA FINALE CON LA FRANCIA - "Vedere loro felici per quello che io cerco di fare dentro il campo... Io corro per loro".

