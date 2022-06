E' durata poche ore la suggestione di mercato pubblicata dal Mattino secondo la quale il Napoli starebbe pensando di acquistare Joaquin Correa dopo gli addii a zero di Dries Mertens e Lorenzo Insigne. I colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club di Aurelio De Laurentiis, dopo aver contattato una fonte autorevole, hanno smentito questa pista aggiungendo che il Tucu resterà al 100% all'Inter, che non lo venderebbe per meno di 30 milioni di euro, cifra fuori portata per gli azzurri.