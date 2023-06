"Non abbiamo vinto... ma sono certo che ti abbiamo resa orgogliosa, Inter!". È l'incipit del pensiero di Danilo D'Ambrosio dopo la finale di Champions League persa dai nerazzurri contro il Manchester City: "Ringrazio questa magnifica squadra composta da giovani che si sono dimostrati sempre disponibili ad ascoltare e meno giovani che non hanno mai avuto la necessità di primeggiare - scrive il 33 su Instagram -. Il tutto per un obiettivo comune: VINCERE!

Ringrazio i tifosi che ci hanno seguito con il loro calore fino ad Istanbul e a quelli che erano a San siro che ci hanno applaudito dopo la sconfitta!

Le vittorie ci hanno fatto esplodere il cuore di gioia ma la sconfitta, anche se dura da digerire, ci lascia quella voglia di riprovarci ancora! Forza Inter, sempre".