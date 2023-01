Ariedo Braida, uomo mercato della Cremonese, ai microfoni di TVPLAY_CMIT ha parlato di Ionut Radu, portiere di proprietà dell'Inter in prestito alla squadra di Alvini, scavalcato nelle gerarchie da Carnesecchi. "Con noi ha fatto molto bene, devo dire che si sta comportando alla grande, ma a volte in una squadra c'è anche competizione e si può trovare qualcuno che faccia meglio - le sue parole -. E' andato fuori per un infortunio, non per aver perso il posto".