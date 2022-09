Spazio anche alla prima vittoria in Champions League dell'Inter, ottenuta martedì a spese del Viktoria Plzen, nel podcast confezionato da Paolo Condò per Sky Sport: "La squadra di Inzaghi ha fatto il suo dovere vincendo con un certo margine - il pensiero del giornalista -. Per leggere correttamente la prestazione occorre contestualizzarla dentro un ciclo molto faticoso e avvelenato dalle sconfitte nel derby e col Bayern. Il ciclo si concluderà domenica a Udine, e il turnover non banale del tecnico che ha tenuto fuori Lautaro, il più in forma, mi aveva lasciato qualche inquietudine prima del match. La prestazione chirurgica della squadra, che ha fatto quanto necessario per battere un avversario oggettivamente debole, entrando molto presto in modalità 'controllo energie' ha dissolto ogni dubbio. Certo, l'Inter avrebbe potuto segnare almeno altri due gol e i 5' passati a ballare dietro, malgrado la superiorità numerica, hanno denunciato la pigrizia del centrocampo, come se l'uomo in più fosse un argomento sufficiente per disinteressarsi della copertura. Fa piacere che gli urlacci più determinati siano stati quelli di Acerbi, protagonista di un debutto convincente: tornerà molto utile a Inzaghi".