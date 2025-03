Il gesto del 'tre' fatto da Simone Inzaghi nella conferenza post-Feyenoord non è passato inosservato neanche a Sergio Conceicao. Il tecnico del Milan, parlando alla stampa alla vigilia della trasferta di Lecce, punta il mirino sulla qualificazione Champions ricordando anche di aver vinto una Supercoppa e di essere in corsa in Coppa Italia: "Raggiungere la Champions? Da quando sono arrivato qua ci sono state partite decisive. Non dobbiamo pensare troppo in là: abbiamo 13 partite sicure, 11 in campionato e le due in Coppa Italia. Vedendo le dichiarazioni di Inzaghi, ha detto che possono fare il Triplete, ma noi possiamo vincerne due (di trofei, ndr) anche in una stagione negativa".

Per il portoghese è impossibile evitare anche un passaggio sul caso scoppiato dopo le rivelazioni del suo portavoce, poi smentite dallo stesso allenatore: "Mi dispiace di tutta questa situazione. Voglio capirne di più anche nelle sedi legali. Non si capisce ciò che mi ha fatto questo collaboratore, non so se per cattiveria o se pagato da qualcuno. Un giornalista mi ha mandato uno screen dei punti che lui ha mandato, lo ha fatto sicuramente per cattiveria. Mi dispiace per tutti, anche per chi lavora qua al Milan".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!