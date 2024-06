Gian Piero Gasperini continua a lanciare messaggi chiari all'Inter e lo fa anche dopo l'ultima partita giocata dalla sua Atalanta, questa sera contro la Fiorentina. Il tecnico della Dea, rispondendo alla domanda in conferenza stampa "Come si colma il gap in classifica con l’Inter per lottare con lo Scudetto?", ha replicato: "Un modo è fare un miliardo di debiti facendo contratti incredibili, oppure non vendendo i giocatori migliori e comprando. La terza è guardando quello che sei con ambizione, con la lucidità di capire come va il mondo. Altrimenti sono solo parole che riempiono la bocca".