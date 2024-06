Alexis Sánchez è il grande assente dal ritiro della Nazionale cilena di Juan Pinto Durán in vista dell'amichevole contro il Paraguay che si giocherà martedì prossimo. Come riferisce Redgol, il Tocopillano, una volta finita la stagione con l'Inter e considerando che dovrà cercare una nuova squadra per la prossima stagione, ha deciso di prendersi una mini-vacanza, ovviamente in accordo con il ct Ricardo Gareca, che in questo modo potrà contare su un giocatore con le pile ricaricate durante la Copa America, torneo che per la Roja partirà il 22 giugno nel sentito derby contro il Perù.

Tornando al futuro del Niño Maravilla, in queste settimane si è parlato dell'opzione turca, del Betis Siviglia, del Parma, ma la verità è che, stando ai colleghi sudamericani, c'è ancora poca chiarezza sul tema.

