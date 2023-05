Ospite a distanza, in collegamento video dalla California, nel pre-Champions League di Sky Sport, Giorgio Chiellini ha risposto sull'Inter di Simone Inzaghi, prima finalista di Champions League di questa stagione: "Noi all’epoca abbiamo fatto qualcosina in più? Ma è anche vero che ci è mancato l’ultimo step che a questo punto auguro ai miei amici e compagni di Nazionale che stanno all’Inter. Perché adesso sono in finale, come all’epoca ci eravamo arrivati noi, ed è tutta da giocare. L’Inter è la migliore squadra italiana che può vincere la Coppa in un’eventuale finale, sarà difficile perché Real e City sono di un’altro livello e l’Inter come normale che sia parte da sfavorita però se c’è una squadra italiana che può vincere una partita del genere è proprio l’Inter".

Sul paragone Darmian-Acerbi-Bastoni con la BBC:

"Darmian-Acerbi-Bastoni sono una storia completamente diversa. Parto da quello più inaspettato che è Matteo, perché tutti abbiamo sempre parlato di lui come di un giocatore duttile ma mai nessuno si sarebbe aspettato come terzo centrale un livello così alto per così tanti mesi per via dell’infortunio di Skriniar che anche se dovesse recuperare ma giocherebbe comunque Matteo. De Vrij a disposizione da adattare non è mai stato preso in considerazione in tal senso perché Matteo ha fatto un gran lavoro, dimostrando nella doppia sfida col Milan e Benfica o Porto di riuscire a reggere il livello della Champions,che è diverso del campionato italiano. Sono molto contento per lui perché è un ragazzo per bene che ha sempre raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Bastoni è il presente e il futuro della Nazionale, è giovane ma ha un grande futuro davanti a sé. Spero che continui a crescere come sta facendo, ha una tecnica incredibile, sta migliorando tutti gli altri aspetti… Lo avevo già dichiarato che sarebbe stato il titolare della Nazionale del futuro per tanti anni e sono contento. Per me non è una sorpresa, deve continuare così perché è superiore agli altri. Deve avere solo la forza mentale di continuare a migliorarsi tutti i giorni. Acerbi ha sempre fatto molto bene, è cresciuto tanto, ha fisico, personalità, attenzione. E sta facendo un campionato straordinario. Questi ultimi mesi dell'Inter, da quando hanno iniziato a giocare loro con continuità, la squadra ha svoltato. Il calcio è bello perché bastano alcuni grandi risultati, come quelli fatti di recente dall'Inter, per riprendersi e ora giustamente si parla bene di questa squadra che ha trovato i giocatori nella forma migliore nel momento giusto e devono continuare perché manca poco meno di un mese. Queste tre settimane sono lunghissime. Una settimana è troppo poco, ma forse sarebbe stato meglio giocare intorno al 31 maggio, perché il 10 giugno è lontano. Non sarà semplice, ma se l'Inter la potesse giocare la prossima settimana per lei sarebbe molto più semplice".

