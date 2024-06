Capitano della Nazionale italiana regina d'Europa a Wembley nel 2021, Giorgio Chiellini ora guarda l'Europeo da osservatore attento. Soprattutto per quel che offre il panorama calcistico continentale a livello di difensori, ruolo che per l'ex juventino ha un leader: "Il migliore al momento è Bastoni - le sue parole ad AS.com -. A livello tecnico ce ne sono pochi al suo livello al mondo, sta crescendo e interpretando bene la nuova evoluzione del calcio, meno posizionale e sempre più tecnico e offensivo. Gioca in una difesa a tre, ma cambia posizione, andando in avanti. Ha una calma enorme nel toccare la palla, potrebbe essere un grande difensore centrale spagnolo".

