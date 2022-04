Dopo il tonfo casalingo del suo Chelsea contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League, Thomas Tuchel non ha potuto non menzionare l'errore grossolano sotto porta di Romelu Lukaku che avrebbe certamente riaperto i giochi qualificazione già ieri sera: "E' stato errore davvero molto importante - le parole del manager tedesco dei Blues -. I gol in trasferta ora non valgono più doppio, infatti avete visto lo slancio ci ha dato il 2-1: avremmo potuto anche pareggiare. C'erano molti spazi e occasioni, ma le decisioni individuali di oggi sono state lontane dal nostro livello standard.Per avere quel tipo di chance abbiamo dovuto fare 16 tiri solo nel secondo tempo, i gol sono fondamentali....", il commento amaro dell'ex Psg.