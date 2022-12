Attraverso il proprio sito ufficiale, il Chelsea ha reso noto che il terzino Reece James, uscito nel corso del match contro il Bournemouth per un infortunio al ginocchio, dovrà rimanere fermo per un mese in seguito agli esami effettuati quest'oggi. Col solo Cesar Azpilicueta a disposizione nello spot di terzino destro, bisognerà capire se i Blues decideranno di aspettare oppure di intervenire sul mercato a gennaio.