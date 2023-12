Sarà lo svizzero Sandro Schärer a dirigere Inter-Real Sociedad, match valido per la sesta e ultima giornata del Gruppo D della Champions League 2023/24. Il fischietto svizzero, come reso noto dalla UEFA, avrà come assistenti i connazionali Jonas Erni e Bekim Zogaj, con Lionel Tschudi nelle vesti di quarto uomo. Sala VAR affidata a Fedayi San, coadiuvato dal francese Benoit Millot.

