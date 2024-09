In attesa del fischio d'inizio della stagione di Champions League 2024/25, Opta ha simulato lo svolgimento dell'edizione che sta per partire stabilendo le percentuali di vittoria del torneo. Il modello matematico, che si basa su vari fattori tra i quali i punti di forza e di debolezza delle 36 squadre, serie storiche di risultati, precedenti, indici di riferimento... ha 'predetto' che per il 25,3% il vincitore sarà il Manchester City di Pep Guardiola. A seguire troviamo il Real Madrid di Ancelotti con una percentuale del 18,2%, e nel terzo gradino del posto, con il 10,9% di possibilità troviamo l'Inter di Simone Inzaghi.

Seguono altre sei squadre, tutte molto vicine nelle percentuali: Arsenal, Barcellona, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Liverpool e Paris Saint-Germain. Lontana dalle potenziali vincitrici la Juventus di Thiago Motta che, però, secondo le stesse stime dovrebbe superare la fase a gironi. Più bassa la 'fiducia' data al Milan, il cui passaggio ali ottavi è dato al 44,7%, una previsione abbastanza buona di raggiungere almeno la fase a eliminazione diretta. I campioni d'Italia, invece, godono dell'86,2% di possibilità di accedere agli ottavi di finale, il 58,6% ai quarti, 36,7% in semifinale, 21,2% in finale.