Giuseppe Marotta ufficialmente in sella dopo il Tottenham? Possibile secondo il Corriere dello Sport: "Per il momento si tratta di un’ipotesi che però con il passare del tempo sta prendendo forza - si legge -. Ne sapremo di più da oggi in poi visto che dalla Cina tornerà a Milano Steven Zhang. Sarà lui, dopo aver visto a San Siro Inter-Frosinone, a stabilire quando sarà dato l’annuncio del grande “colpo” voluto da Suning. Tempi tecnici impongono di far slittare l’ufficialità almeno a dopo la gara con gli Spurs, ma da giovedì in poi ogni giorno può essere quello giusto. Perché tanto ormai è universalmente noto che l’Inter abbia preso uno dei dirigenti più vincenti dell’intera storia del calcio italiano. Tenerlo in naftalina avrebbe poco senso".

"L'idea della proprietà è quella di affiancare Marotta ad Ausilio e Baccin in modo da costruire una squadra di mercato che, come valore e competenza, ha pochi eguali in Europa - spiega il Corsport -. In più Marotta può esercitare quel fondamentale ruolo di raccordo tra l’area tecnica e la proprietà che ha brillantemente svolto negli anni alla Juventus. Suning ha fretta di presentare il grande colpo e, se motivi di opportunità potrebbero far pendere l’ago della bilancia verso un innesto dopo le due trasferte contro la Roma e la Juve (visto anche il passato di Marotta), la proprietà sta valutando l’ipotesi di metterlo subito nel motore perché convinta che Beppe sia un valore aggiunto in qualsiasi situazione".

