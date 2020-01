Eriksen, Vidal e... Gaetano Castrovilli. Per la mediana, l'Inter cerca forze nuove e un profilo seguito parecchio è quello del centrocampista della Fiorentina, arrivato in Toscana da pochi mesi e subito in copertina. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno un jolly da potersi giocare: Matteo Politano. "L'ex-Sassuolo, a caccia di spazio, punta a trovare un’altra sistemazione, peraltro con piena disponibilità di Conte, che così potrebbe avere il desiderato vice-Lukaku - si legge -. Al momento, però, l’Inter vuole incassare dalla cessione di Politano. Anzi, ha già fissato una quota limite: non si scende sotto i 25-30 milioni, che è sostanzialmente la cifra offerta dalla Fiorentina alla fine del mercato estivo. All’epoca, il club nerazzurro preferì declinare, mentre adesso accetterebbe. Per di più, nell’ottica interista, l’esterno potrebbe diventare una sorta di anticipo per Castrovilli, obiettivo estivo. Anche la Roma ha mostrato interesse per l’ex-Sassuolo, ma, quando da viale della Liberazione hanno ipotizzato uno scambio con Spinazzola, si è tirata indietro. Solo a fine mercato, invece, potrà essere preso in considerazione un altro scambio (di prestiti) con Llorente del Napoli".