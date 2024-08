Si parla, ovviamente, anche di Inter-Lecce nell'ampia panoramica sul week-end di Serie A fatta durante l'appuntamento con 'Viva El Futbol' su Twitch. In particolare, Antonio Cassano si è espresso così sulla prima vittoria stagionale dei nerazzurri: "Ho avuto l'impressione che l'Inter decidesse il ritmo, è stata una partita d'agosto. L'Inter ha due squadre, se tu metti la seconda ti giochi lo scudetto lo stesso. L'Inter è molto, ma molto più forte delle altre. Non ha cambiato niente e ha aggiunto due titolari come Zielinski e Taremi".

Dopo gli elogi, FantAntonio avanza qualche critica a Simone Inzaghi: "Thiago Motta prende e mette i ragazzini dentro panchinando i titolari. Barella sapete quanti gol ha fatto lo scorso campionato? Uno, Frattesi sette e ha giocato tre volte meglio. Domanda: perché non metto in condizione di giocare Frattesi? E io non stravedo per lui... Frattesi ha una migliore cilindrata, doveva giocare il triplo delle partite da titolare. Io consiglierei a Frattesi, se ha l'opportunità, di andare in una squadra tipo la Roma. Me lo auguro perché è un bravo ragazzo che non fa mai un'intervista fuori posto. Nell'idea di Inzaghi ci sono quegli 11, al 60' fa cambio ruolo per ruolo. Vedo solo l'alternanza Zielinski-Mkhitaryan, poi basta. In campionato è favorita, ma in Champions no, solo una volta ti va bene che peschi Porto, Benfica e Milan. L'Inter deve stare attenta alla gestione del suo allenatore".