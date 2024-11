Nel classico appuntamento del lunedì sul canale Twitch 'Vivaelfutbolreal', Antonio Cassano ha parlato così del momento dell'Inter, ieri vittoriosa contro il Venezia: "Doveva finire 7-0, poi è una partita in cui rischi di prendere gol da Oristanio sullo 0-0 perché non fai gol - le parole di FantAntonio -. All'ultimo secondo, non puoi complicarti la vita dopo aver buttato già punti nelle altre giornate: è successo quell'episodio, voi avete visto il fallo di mano? Noi tifosi semplici non abbiamo visto le immagini giuste. Non ho capito se c'è il tocco, Comunque , con mille problematiche, l'Inter si ritrova a -1 dal Napoli con la possibilità di sorpasso domenica prossima. E' di gran lunga la più forte, ma le manca solidità, vedremo se migliorerà col tempo. Scudetto? C'è pressione su Inzaghi, se non vince è fuori: è quello che penso. Inzaghi ha 'paura' di Conte perché sa che è sempre in agguato. O arriva a +20 a febbraio e può decidere di far giocare la Primavera o ha paura".

