Comincia con una frecciata ai detrattori di Lautaro Martinez l'analisi di Monza-Inter da parte di Antonio Cassano, nel classico appuntamento sul canale Twitch 'Vivaelfutbolreal': "Cosa succede a Lautaro? Chi lo dice non capisce un c... - afferma senza giri di parole FantAntonio -. Viene da una stagione clamorosa, poi è andato a fare la Copa America e non ha fatto vacanze. E' il migliore attaccante della Serie A, non si discute ma si ama come giocatore. Tornando alla gara di ieri, l'Inter ha fatto male, non mi è piaciuta, pur provando a fare la partita. Ha avuto qualche sporadica occasione, mi aspettavo vincere. Turnover? Ma ha messo giocatori forti... De Vrij ha fatto una grandissima partita, ed è meglio di Acerbi. Io critico sempre Inzaghi, ma almeno ieri ha provato un qualcosa di diverso mettendosi 3-4-1-2. Mi aspettavo vincesse, ora ci sono City e derby. Già ha lasciato 4 punti in trasferta".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!