Antonio Cassano, ex attaccante dell'Inter, durante la Bobo Tv in onda su Twitch ha commentato la sconfitta rimediata dall'Inter nell'ultimo turno di campionato a San Siro contro la Roma.

"E' Handanovic che da solo la mette dentro la porta, non ha fatto un grande gol Dybala. Samir non ce la fa più - le sue parole -. A malincuore lo devo dire perché sono onesto, come ho fatto con Allegri e la Juventus, Inzaghi non ha più in mano la squadra. Sta facendo casini, a partire dall'alternanza del portiere. Gosens ad esempio mi fa tenerezza, lo sta disintegrando. Arrivati ad un certo punto devi mandarlo a casa, anche le parole che ha detto prima della partita non mi sono per niente piaciute. La squadra sta giocando malissimo, non può prendere in giro tutti dicendo che è stata la migliore Inter. Prenderei Bielsa, Tuchel, un allenatore che ti può dare la sterzata. Una squadra così non può stare a -8 dal primo posto dopo 8 giornate. Zhang deve fare delle scelte importanti. Voi dite che la Roma non ha meritato? Io dico di sì. Ci ha creduto sull'1-1, ha avuto coraggio e ha fatto gol su disattenzione della difesa".