Antonio Cassano, intervenuto durante la Bobo Tv, ha commentato la qualificazione dell'Inter ai quarti di finale di Champions League, dopo lo 0-0 rimediato al Do Dragao contro il Porto. "Tra andata e ritorno meritava il Porto. L'Inter sulla carta è molto più forte, il Porto non ha grandi nomi - spiega -. In queste partite devi mantenere ritmo alto e avere grande qualità. Hanno giocato solo palla su e vediamo. In campo internazionale è dura se non hai campioni veri che fanno la differenza in queste partite. Se Onana non fa la grande parata, si va ai supplementari".

"Faranno passare Inzaghi come uno che ha raggiunto un grandissimo obiettivo ma non è così, assolutamente - continua Cassano nella sua analisi -. Col Barcellona non aveva niente da perdere e se l'è giocata facendo una bellissima partita. Contro una squadra molto meno forte e inferiore a lei stessa, l'Inter ha preparato solo una partita difensiva. E' stata un'Inter brutta e fortunata, è andata avanti ma al prossimo turno non basta. La fortuna gira solo una volta".