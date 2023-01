"Ho l'impressione che Skriniar andrà via a zero, ora può firmare con qualsiasi club". Lo ha detto Antonio Cassano , nel consueto spazio sul canale Twitch di Christian Vieri, durante la Bobo Tv. "La proposta di rinnovo che ha fatto l'Inter è importante, 6,5 milioni di euro più bonus, poi se il PSG offre di più, pare 10 mln ... - aggiunge FantAntonio -.

E' preferibile rimanere a Milano, dove sei capitano e il difensore più forte, o andare in Francia dove ti accantonano se sbagli una stagione? La cosa migliore per me sarebbe restare. Mi spiace perché l'Inter è la mia squadra e lui è un ragazzo fantastico".