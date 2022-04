Rotonda vittoria per 4-0 dell'Italia Under 19 che al Myyrmäki Stadium di Helsinki strapazza i padroni di casa della Finlandia nella seconda gara della fase élite del campionato Europeo di categoria. I ragazzi di Carmine Nunziata mettono subito le cose in chiaro chiudendo il primo tempo avanti per 3-0, grazie al rigore segnato dallo juventino Fabio Miretti e alla doppietta in 60 secondi dell'ex Inter Willy Gnonto. Un protagonista dell'Inter di oggi, Cesare Casadei, mette invece il sigillo finale al match nel giorno del suo debutto con la selezione con la rete del definitivo 4-0 al 74esimo: bravo il talento nerazzurro a sfruttare una sponda di Nasti, spingendo in rete la palla con la punta del piede. Martedì, contro il Belgio, partita decisiva per la qualificazione alle fasi finali.