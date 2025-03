Grande protagonista della partita tra Atalanta e Inter, Carlos Augusto parla ai microfoni de La Domenica Sportiva della sfida contro i bergamaschi. "Sono contento per il gol e la prestazione che abbiamo fatto. Sapevamo che è molto difficile giocare a Bergamo, la nostra forza è che chi gioca di meno lavora tanto durante la settimana per approfittare al massimo quando ha l'opportunità. Voglio continuare così e aiutare l'Inter, che è la cosa più importante. Abbiamo un calendario difficile, con tante partite, per cui non sono solo gli undici iniziali che fanno la differenza. Siamo amici, ci vogliamo bene e questo fa la differenza nelle partite".

Decisiva la rete del brasiliano subito dopo un'interruzione che potrebbe aver tolto concentrazione agli atalantini. "Non posso parlare per loro, ma in quel momento io ero da solo e pensavo di poter segnare. Anche Mkhitaryan è venuto da me e mi ha detto che avrei segnato. Sono momenti in cui magari la concentrazione non è al massimo. Ha fatto la differenza perché poi si è aperta la partita".

Sul fatto di giocare un po' meno con tanta concorrenza, Carlos Augusto risponde sorridendo. "Quando ho il ritmo partita sto benissimo. Gli allenamenti dopo le partite sono duri perché devi correre, ma alla fine fa la differenza".