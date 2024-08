Dalle pagine del Corriere dello Sport arrivano altre dichiarazioni del mondo Inter dopo il pareggio col Pisa. Alle parole di Simone Inzaghi (RILEGGI QUI), fanno seguito anche quelle di Carlos Augusto: "In questo periodo dobbiamo lavorare al meglio in vista di una stagione molto lunga. C’è il vantaggio di conoscerci già dall’anno scorso, ci stiamo integrando con i nuovi e punteremo a vincere ancora anche se riconfermarsi non è mai semplice. Da braccetto sinistro? Ho già dimostrato di poterlo fare, sono qui per crescere ancora e soprattutto per aiutare la squadra".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!