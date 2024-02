L’Inter proverà stasera a mettere in cascina altri mattoncini importanti per lo Scudetto. A presentare il match contro la Salernitana ai microfoni di Inter TV è l’esterno Carlos Augusto: "Sappiamo che quando ci sono i cambi di allenatore le squadre arrivano con un approccio più cattivo e vengono a fare la partita della vita a San Siro, noi dovremo essere pronti. Non dobbiamo cambiare il nostro approccio a prescindere da chi abbiamo contro e fare la nostra partita per prenderci i tre punti. Sappiamo che anche loro hanno calciatori d’esperienza, ma dobbiamo restare concentrati sapendo che se facciamo la nostra partita possiamo vincere".

La Salernitana soffre sui calci piazzati, vi siete preparati su questo?

“Siamo preparati su ogni tipo di occasione, dobbiamo cercare di segnare che sia su palla inattiva o in movimento, l’importante è segnare e vincere”.