Nel consueto appuntamento con la sua Top 11 della 23esima giornata di Serie A, Fabio Caressa ha parole importanti per Stefan de Vrij, il difensore dell'Inter che ha trovato il gol del definitivo 1-1 nel derby col Milan: "De Vrij sembrava quasi una cosa in più, e invece ha mostrato una serietà e costanza di rendimento che gli fa onore. È un ottimo difensore, però qualcuno poteva avere dubbi col passare degli anni. E invece c'è sempre, è costante e tra l'altro ha segnato un gol importantissimo".

E a proposito del derby, Caressa apre una parentesi: "I miei colleghi del Club hanno sottolineato come il Milan, ritirandosi molto indietro, abbia favorito l'assalto dell'Inter. Questo è stato un difetto del derby dei rossoneri". Si torna poi a ribadire l'aspetto della disparità di minuti effettivi giocati tra partita e partita: "Bisogna correre ai ripari a livello internazionale col tempo effettivo, non se ne può più fare a meno. Un'altra cosa è inserire nei protocolli il VAR anche il giallo per la simulazione di dolore: ammonisci tre che urlano facendo finta di avere dolore e vedi che non succede più".

