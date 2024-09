"Oggi l'Inter scenderà in campo a Monza e bisognerà vedere se Simone Inzaghi partirà con qualche titolare in panchina". Chiamato ad analizzare gli impegni delle big nella quarta giornata di campionato, Fabio Capello si affida a questo incipit nel pezzo scritto per La Gazzetta dello Sport.

"Quella nerazzurra sembra una macchina perfetta - prosegue l'ex allenatore. -. Se sarà turnover, il tecnico dell'Inter credo che lo farà in modo ragionato. Anche perché al giorno d'oggi, con le cinque sostituzioni, si può gestire tutto con più tranquillità. Vedremo. Io ieri ho guardato la partita del Manchester City e anche Guardiola ha lasciato fuori qualche titolare. Nei primi minuti la difesa ha sbandato, poi è salito in cattedra Haaland e ha castigato il Brentford: avere un centravanti così o non averlo fa tutta la differenza del mondo".

