Pienamente recuperato dopo l'intoppo fisico che gli ha impedito di giocare la prima partita del girone di Champions League dell'Inter contro la Real Sociedad mercoledì sera, Hakan Calhanoglu spera di tornare tra i titolari già nella trasferta di Empoli, gara in cui punterà a raggiungere quota 50 assist in carriera in Serie A.