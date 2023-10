È Hakan Calhanoglu il giocatore nerazzurro seduto al fianco di mister Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Benfica, seconda giornata della fase a gironi di Champions League. FcInterNews.it vi riporta in diretta le parole del centrocampista turco.

Quanto vi sentiti cresciuti dall'anno scorso? Che difficoltà comporta incontrare di nuovo il Benfica?

"L'anno scorso è stato bello essere in finale, purtroppo non abbiamo portato la coppa a casa ma sono orgoglioso dei compagni e della squadra per quanto fatto. Il nostro percorso non è stato facile, abbiamo dimostrato in finale che siamo forti e lo sappiamo. Abbiamo migliorato tante cose, quest'anno abbiamo iniziato bene in campionato a parte la scivolata col Sassuolo che può succedere giocando ogni tre giorni. Il nostro gruppo è pronto per questa sfida, contro il Benfica non c'ero per infortunio, domani decide il mister. Il Benfica ha qualità, conosco bene l'allenatore e non vedo l'ora di affrontarli domani".

La vittoria contro la Salernitana può caricare la squadra?

"Certo, ma noi siamo sempre pronti. I nuovi sono veramente forti, c'è un bel gruppo. Non vogliamo mollare mai, non vogliamo fare errori con le piccole. Siamo sempre sul pezzo".

C'è la consapevolezza che può essere decisiva?

"Sì, siamo preparati bene. Abbiamo scaricato per due giorni e siamo pronti per domani. Non sarà facile, daremo tutto per i tifosi: con la loro carica faremo una bella gara".

Pensi che gli avversari possano avervi studiato meglio rispetto all'anno scorso?

"C'è sempre da migliorare, io in due anni sono migliorato in tante cose. Abbiamo analizzato le partite e alcune le abbiamo già dimenticate: il mister e lo staff analizzano, noi daremo in campo quello che loro dicono. Vogliamo rubare i palloni in mezzo, è il mio obiettivo. E poi giocare sempre il più veloce possibile e in verticale".

Cosa è cambiato per te nel nuovo ruolo davanti alla difesa?

"L'attenzione è più alta perché devi dare aiuto in entrambe le fasi. Sono attento, con l'intelligenza cercherò di dare una mano".

Di Maria è un pericolo in più?

"Certo, è simile a Barardi diciamo. Ha tante qualità ed esperienza, ma non c'è solo lui. Domani saranno importanti i piccoli dettagli".

Conosci Montella, tuo nuovo ct? Vi siete parlati?

"Prima di tutto voglio ringraziare l'ex ct Kuntz, ha fatto un grande lavoro ma il calcio è così. Con Montella ci ho parlato al telefono, voleva un po' di feedback sulla squadra. Ho avuto lui nel mio primo anno al Milan, sono contento: avere un allenatore italiano è sempre meglio perché in Italia il calcio è sempre avanti".

L'Inter è favorita per la partita contro il Benfica? Hai parlato con Scmidh? E hai fatto qualche scommessa con Kokcu?

"In Champions le partite son sempre difficili, tutti sono forti e non c'è una favorita. Schimdt l'ho sentito tante volte, l'ultimo suo messaggio mi è arrivato quando eravamo in finale: mi augurava di vincere, alla fine non è stato così. Lui è stato importante per farmi crescere quando ero al Leverkusen. Per quanto riguarda Kokcu sono contento per lui perché si è trasferito al Benfica, è un grande giocatore e un grande uomo. Giochiamo insieme in Nazionale e sono contento per quello che fa al Benfica".

Come è scattato il feeling con i tifosi dell'Inter? Ora ti hanno dedicato anche un coro.

"Non si può spiegare, si può solo vivere. La gente ti dà emozioni incredibili, non solo a me ma anche alla mia famiglia: mia mamma stava piangendo, era orgogliosa, come mia moglie. Io darò sempre tutto per questa maglia, perché non mi dimenticherò mai la mia prima giornata all'Inter: mi hanno dato una grande mano, arrivare dal Milan sapete com'è e devo ringraziare tutti".

Cosa dici ad Asllani per farlo crescere?

"Io e lui abbiamo un bel rapporto dal primo anno in cui è arrivato. Ci ho parlato da subito, ha qualcosa di particolare, c'è tanta qualità. Quello che ci diciamo deve rimanere tra noi, ma se volete sapere cosa gli dico, gli dico di dare sempre il massimo, di essere più aggressivo e di avere più fame nei duelli. Sta migliorando, è un bravo ragazzo che ascolta".

