Dopo aver salvato il Venezia in più di un'occasione, Filip Stankovic ha dovuto alzare bandiera bianca al Bluenergy Stadium di Udine, abbandonando il campo per infortunio. Gli esami strumentali effettuati in giornata hanno confermato una lesione parziale del tendine rotuleo sinistro.

Un brutto infortunio che colpisce anche l'Inter, proprietaria del cartellino del portiere ora in prestito in Laguna: "Tornerai più forte di prima Filip" scrive il club nerazzurro su X, dimostrando la sua vicinanza al figlio di Deki.



Tornerai più forte di prima Filip https://t.co/DXHdDR9YuG — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 4, 2025

