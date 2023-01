Marco Materazzi non vede favorevolmente lo scambio di mercato Brozovic-Kessie, per ora solo mediatico, sui cui starebbero lavorando in questi giorni Inter e Barcellona: "Brozovic è meglio di Kessié, ma deciderà il club, non io - ha dichiarato Matrix da Riyadh al Mundo Deportivo -. Marcelo è nel club da otto anni, è molto importante per noi".

