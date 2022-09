Un'immagine di lui con la fascia da capitano sul braccio e due cuori, uno nero e uno azzurro. Taggando l'Inter. Marcelo Brozovic torna a comunicare dopo l'infortunio in nazionale che lo terrà lontano dai campi per circa un mese. Il croato ha voluto in questo modo far sentire il proprio supporto alla squadra in un momento delicato anche considerando il suo forfait.