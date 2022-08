Juventino a sorpresa dopo un corteggiamento lungo diversi mesi da parte dell'Inter, Gleison Bremer ha motivato così la scelta di sposare i bianconeri nella conferenza stampa di presentazione ai media: "Ho parlato solo con il mio procuratore, abbiamo parlato con diverse società. La Juventus è stata la squadra che più mi ha convinto, ha vinto più di tutti negli ultimi anni, era giusto venire qui ed è andata bene così", ha tagliato corto il difensore. Passato agli odiati rivali dopo quattro anni in granata: "I tifosi del Torino l'hanno presa male, ma ai tifosi del Toro chiedo se per i loro figli non spererebbero qualcosa di migliore - le parole dell'ex Atletico Mineiro -. Io l'ho fatto per questo. Sappiamo come sono i tifosi, questo è il mio lavoro: io non ho mai detto che non sarei andato alla Juve".