Alberto Botines, procuratore di André Onana, ha parlato a calciomercato.it parlando della trattativa che lo ha portato lontano dall'Inter, al Manchester United: "Tutto è iniziato verso aprile quando diversi club si sono informati sul giocatore. Sicuramente il Tottenham ha mostrato interesse così come il Chelsea si è detto fortemente interessato, ci sono state delle riunioni a Londra, anche il Chelsea ha incontrato l'Inter, ma la figura di Ten Hag è stata fondamentale nella scelto della United. Non vediamo l'ora di affrontare grandi allenatore come Guardiola e di vincere titoli con il Manchester United".