I due punti in più in classifica, unito al bonus scontro diretto a favore, fanno del Milan la candidata numero uno nel duello scudetto con l'Inter . A pensarlo è Paolo Bonolis , noto conduttore e storico tifoso nerazzurro: "Ha più possibilità il Milan di vincere, ha un vantaggio che però deve saper gestire - le sue parole a CalcioStyle.it -. Le partite possono sembrare complesse, ma sono difficili anche quelle dell’Inter che dovrà giocare contro l’Empoli, il Cagliari con un nuovo allenatore e la Sampdoria".

Il discorso, poi, si sposta sul calciomercato, in particolare sui nomi di Dybala e Donnarumma: "Sceglierei sicuramente l'argentino tra i due, potrebbe fare la seconda punta o il lavoro che attualmente sta facendo Calhanoglu. In porta siamo messi bene con Handanovic e con il nuovo acquisto Onana".

In coda alla chiacchierata, Bonolis offre un suo pensiero sulla prima stagione alla Roma di José Mourinho: "Mi è rimasto nel cuore. È riuscito ad assemblare una squadra portandola a lottare per il quinto posto con una rosa che non era completa, per quelli che sono i suoi intendimenti di gioco. Penso che possa essere una buona annata. I Friedkin insieme al Mister Triplete costruiranno qualcosa d’importante, servirà comunque puntellare la rosa con dei giocatori importanti".