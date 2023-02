Roberto Boninsegna commenta il derby di Milano dalle frequenze di Radio Anch'io Lo Sport. "L'Inter doveva avere rimpianti già dall'anno scorso quando due cambi decisero la vittoria del Milan nel derby. E' stato regalato uno scudetto ai rossoneri - dice -. Se ci fosse stato Prisco avrebbe detto che il Milan ha mandato in campo la Primavera. Ha solo subito la partita. Questa gara dimostra che l'Inter è forse l'unica squadra che può mettere in discussione lo scudetto, le altre sono tagliate fuori".

A Bonimba viene chiesto se si rivede un po' in Lautaro. "Il mio settore era quello, giocavo punta di riferimento e davo profondità alla squadra. Cercavo di essere dove si doveva finire l'azione. Lautaro non è tanto alto ma è bravo di testa, cerca sempre di rubare il tempo ai difensori e spesso ci riesce, come ieri sera. Meglio con Dzeko o Lukaku? Il belga è un mistero, quando è andato via si è sentita la sua assenza. E' tornato rotto e quindi è giusto giochi Dzeko".