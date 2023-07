Nei giorni in cui si parla tanto dell'arrivo a Milano di Cuadrado e del caso Lukaku, pista abbandonata dall'Inter dopo aver scoperto del "flirt" con la Juventus, dalle colonne di Tuttosport torna a parlare anche Roberto Boninsegna. Negli anni Settanta fu protagonista di uno scambio storico con Anastasi. "I tifosi devono capire che è stata una cosa di campo e che Cuadrado militava nella squadra rivale - dice -. Quindi è normale che cercasse di fare il meglio per i suoi. Devono accettare l’arrivo del giocatore. E soprattutto giudicare il calciatore per quello che farà in campo per i nerazzurri. La mia situazione? Era differente da quella attuale di Cuadrado. C’era il vincolo, io dovetti accettare il trasferimento".

Riflettendoci oggi Boninsegna non si pente del cambio di maglia "ordinato" dal presidente Fraizzoli. "Se ci penso oggi devo solo ringraziarlo. Pur essendo interista dalla nascita, sentimento che nutro anche oggi, alla Juventus ho trascorso tre stagioni splendide. Abbiamo vinto due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa. I tifosi alla fine furono felici del mio arrivo".