"Mi hanno sorpreso in bene Verona, Torino e Sassuolo. L'Inter ha giocato due mesi alla grande, il Milan è stato continuo e non ha vinto lo scudetto per caso, abbiamo visto a sprazzi un bel calcio dal Napoli". È l'analisi di Beppe Bergomi, intervistato ai microfoni di Repubblica.

Ma in Europa continuiamo a soffrire.

"Intanto, abbiamo vinto in Conference con la Roma, in Europa league due anni fa l'Inter è andata in finale. In Champions il gap aumenta perché ci sono meno interruzioni, la palla viaggia più veloce, si alzano i ritmi e si ha meno tempo per pensare. Servono qualità tecniche che non abbiamo. Il gap si alza specie con le squadre inglesi. Che abbia vinto il Real Madrid è un miracolo di Ancelotti".