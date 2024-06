Ospite in collegamento con Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato dei temi caldi in chiave Nazionale italiana, non mancando, ovviamente, di dire la sua sull'infortunio di Nicolò Barella che sta tenendo in apprensione Luciano Spalletti in vista di Euro 2024: "E' un giocatore molto difficile da sostituire, anche se a centrocampo abbiamo le risorse migliori - le parole dello Zio -. Barella ha personalità, è cresciuto molto nell'ultimo anno a livello di atteggiamenti, tanto da diventare vice capitano dell'Inter. E' un punto di riferimento per tutti. Non so bene che infortunio abbia, ma se il ragazzo può farcela per la seconda partita dell'Europeo io rischierei di portarlo anche se non è al 100%. E' fondamentale nel nostro sistema di gioco".

