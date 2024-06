Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso di ‘Calciomercato - L’Originale’, l’ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi parla così di Valentin Carboni: “Con questo sistema di gioco all’Inter non va bene, per come si muove la squadra con Inzaghi nel 3-5-2 trova poco spazio. Magari un domani con un cambio modulo dietro le punte potrebbe avere senso, mentre nell’Inter attuale non lo vedo. Poi non so quali siano i piani del club per il futuro”, ha concluso.